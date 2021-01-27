Политический аналитик Валерий Карбалевич прокомментировал субботние митинги в России. Эксперт рассказал, почему белорусская пресса восприняла эту новость с плохо скрываемой радостью.

Политический аналитик Валерий Карбалевич прокомментировал субботние митинги в России. Эксперт рассказал, почему белорусская пресса восприняла эту новость с "плохо скрываемой радостью".Белорусский президент Александр Лукашенко не раз говорил, что взрыв протеста в республике был организован Соединенными Штатами и Европой. По его словам, конечной целью Запада является атака на Москву. И недавние митинги в крупных российских городах служат тому подтверждением.В своей колонке для "Свободных новостей" Валерий Карбалевич подчеркнул, что теперь Кремль не сможет проводить прежнюю линию в отношении Минска. Владимиру Путину будет сложно подтолкнуть Александра Лукашенко к диалогу с народом и транзиту власти."Не удивлюсь, если Лукашенко покровительственно предложит Путину какую-нибудь помощь или поделится богатым опытом подавления протестов", – добавил эксперт.Напомним, 23 января во многих городах России прошли несогласованные митинги в поддержку задержанного блогера Алексея Навального. Самая массовая акция состоялась в Москве. Как сообщили в МВД, на улицы столицы в субботу .Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал людей, принявших участие в протестах, "нарушителями закона". Он подчеркнул, что граждане могут задать любые вопросы властям в рамках закона. "Для этого существуют и СМИ, и так далее, где можно выступать и озвучивать свою позицию", – цитирует его .