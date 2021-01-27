Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничений, введенных из-за коронавируса. Требование о переводе сотрудников предприятий на дистанционную работу перестает быть обязательным, а барам и ресторанам разрешено обслуживать посетителей в ночное время.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничений, введенных из-за коронавируса. Требование о переводе сотрудников предприятий на дистанционную работу перестает быть обязательным, а барам и ресторанам разрешено обслуживать посетителей в ночное время.Смягчить ограничения позволило улучшение ситуации с коронавирусом в Москве. На прошлой неделе число новых случаев не превышало 2-3 тысяч, в ковидных стационарах свободно более 50% коек – впервые с июня прошлого года, Собянин в своем блоге.Нужно создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, прежде всего отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, отметил градоначальник. Собянин подписал об отмене части ограничений. Он вступает в силу 27 января.Требование о переводе не менее 30% сотрудников московских предприятий на "удаленку" перестает быть обязательным. Решение о возвращении работников будут принимать руководители компаний.Также с 27 января предприятия общепита, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке и другие развлекательные заведения могут обслуживать посетителей с 23 до 6 часов. При этом соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора никто не отменял.Кроме того, до 6 февраля будет принято решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы. Власти города согласовывают этот вопрос с Минобрнауки."Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность", – обратился Собянин к москвичам.Напомним, что часть ограничений в Москве с 22 января. К обычному режиму работы вернулись колледжи, учреждения допобразования, детские досуговые учреждения, спортивные школы, находящиеся в ведении столичных властей. Разблокированы транспортные карты учащихся.Возобновилась работа библиотек, музеев, проведение культурно-досуговых, развлекательных и просветительских мероприятий. Театрам и кинотеатрам разрешили заполнять до 50% общей вместительности зрительных залов.Но москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нужно продолжать соблюдать домашний режим. Это самая уязвимая категория граждан, COVID-19 для них особенно опасен.