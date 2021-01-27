На одной из дорог Москвы сотрудники ДПС остановили нарушивший правила дорожного движения автомобиль. Во время проверки документов пожилому водителю стало плохо, передает сайт . Он попросил ..

На одной из дорог Москвы сотрудники ДПС остановили нарушивший правила дорожного движения автомобиль. Во время проверки документов пожилому водителю стало плохо, передает сайт . Он попросил присесть в служебную машину дорожных полицейских, где спустя какое-то время и скончался. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности.