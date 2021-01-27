Губернатор заверил, что найдёт способ, как спросить с глав городов и районов.

Ранее редакция «33Live.Ru» , что 20 января на «разбор полётов» по реализации нацпроектов в режиме ВКС явился один из 20 глав городов и районов области.Сегодня во время пресс-конференции глава региона прокомментировал отсутствие руководителей.«Необходимо было разобраться в проблемах, а также обсудить успехи, достигнутые в процессе работы и составить планы на будущее. Мы найдем способ спросить с местных властей всё что нужно, если понадобится» – ответил Владимир Сипягин.Напомним, что во время мероприятия он «привет» всем «прогульщикам» и покинул совещание, которое продолжил вести заместитель – Александр Ремига.