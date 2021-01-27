Перспективы развития Владимирской ТЭЦ-2 обсудили в рамках рабочей встречи глава администрации Владимира Андрей Шохин и директор Владимирского филиала «Т Плюс» Олег Грошев. Изменится ли тариф на тепло для жителей, и где ожидается ремонт теплосетей в этом году.

Перспективы развития Владимирской ТЭЦ-2 обсудили в рамках рабочей встречи глава администрации Владимира Андрей Шохин и директор Владимирского филиала «Т Плюс» Олег Грошев. Изменится ли тариф на тепло для жителей, и где ожидается ремонт теплосетей в этом году.- По территории перемещаться обязательно с сопровождающим, обязательно в каске, застёгнутой на подбородный ремень.В распоряжении журналистов маски, каски и аудиогиды. Внимание посетителей привлекла обновленная проходная, оснащённая камерами для измерения температуры и электронными газоанализаторами - теперь это стандартная процедура проверки сотрудников.- Не проходим мы с вами.- Почему? Зелёная - всё нормально.- Проходим, значит.Сейчас владимирская ТЭЦ по мощности загружена на 50 процентов. При необходимости увеличения выработки электроэнергии, электростанция будет готова к нагрузке.Олег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т плюс":- В прошлом году мы сделали ремонтных работ в объёме четыреста пятьдесят миллионов рублей. Провели большую инспекцию блока ПГУ, это порядка семисот миллионов рублей.История ТЭЦ-2 началась в 1962-м году, тогда она работала на угле и мазуте. Сейчас же основным топливом является природный газ. Установленная электрическая мощность оборудования увеличилась в 10 раз - почти до шестисот мегаватт. Сегодня станция обеспечивает теплом 80 процентов владимирских потребителей. В планах на этот год - инвестировать в обновление теплосетей больше пятисот миллионов рублей.Олег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т плюс":- Я считаю, что те мероприятия подготовки к зиме, которые мы провели, они были достаточны. И сегодня они показывают, что сеть работает стабильно и надёжно. И жалоб от потребителей, по крайней мере, как я в прошлом году говорил, каждое утро приходили сообщения о наличии жалоб, в этом году их не было пока что у меня.С 1-го января этого года Владимир перешёл на новую модель рынка тепла. Увеличение цены за теплоэнергию владимирцам не грозит - тариф "заморожен" на четыре года.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:- Наша задача - сделать так, чтобы жители не чувствовали повышения тарифа в своих платёжках и на своих кошельках.В этом году ремонт теплосетей ожидает улицу Разина, Казарменная и 9-го января. Реконструирован будет и третий участок сети по улице Чайковского, а на Октябрьском проспекте, в месте проведения реконструкции, уже весной появится современное дорожное покрытие.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".