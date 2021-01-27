Известная актриса воспитывает с любимым мужчиной трех сыновей. Поклонники уверены: Мария Кожевникова и ее избранник не собираются останавливаться на достигнутом.

Известная актриса воспитывает с любимым мужчиной трех сыновей. Поклонники уверены: Мария Кожевникова и ее избранник не собираются останавливаться на достигнутом.В своем инстаграм-аккаунте знаменитость сделала неожиданное признание: "Мне хочется плакать от счастья! Мое желание сбылось!". Мария Кожевникова пообещала раскрыть все подробности в ближайшее время.Слова актрисы вызвали бурные обсуждения. Некоторые пользователи заявили, что звезде удалось закрыть сбор средств на лечение больного ребенка. "Здорово, когда сбываются желания и мечты", – отметил один из комментаторов.Большинство поклонников предположили, что в семье Кожевниковой скоро произойдет пополнение. "Беременность девочкой?", "Дочка будет?", "Наверное, беременность... Девочка" – засыпали звезду комментариями.Отметим, что слухи о беременности актрисы ходят длительное время. Так, две недели назад подписчики обратили внимание на небольшой животик у звезды в кадре. Но тогда Мария Кожевникова .Актриса много лет состоит в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым. Влюбленные обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в 2013 году. У и ее избранника трое детей: Иван, Максим и Василий.