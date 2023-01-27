Рекордный объем предложения и большие скидки.

Рекордный объем предложения и большие скидки.В минувшем году на рынке новостроек Москвы было зафиксировано сразу несколько рекордов, в том числе аномально высокий спрос в течение первого квартала. Рассказываем о самых заметных событиях на рынке в 2022 году.Максимум новых жилых комплексов.В прошлом году в столице было запущено 83 новостройки – рекордный показатель за четыре года. Для сравнения, в 2021 году началось возведение 76 комплексов.Более половины новых ЖК относится к классу "комфорт". Самым активным застройщиком в 2022 году стала группа "ПИК".Рекордное предложение.К январю в столичных новостройках в реализации находилось более 70,4 тыс. лотов. Столь высокие цифры объясняется тем, что в 2022 году на рынок были выведены проекты, реализацию которых приостановили на время пандемии.Основная часть лотов в продаже – 52,4 тыс. – предлагается в новостройках внутри МКАД.Ажиотаж в первом квартале.В январе-марте покупатели приобрели 38,5 тыс. лотов в столичных новостройках. Это рекордный показатель за весь период наблюдения за первичным рынком.Относительно аналогичного периода 2021 года количество сделок выросло на 22%.Парад скидок.Во втором полугодии количество сделок резко сократилось. Застройщикам пришлось пойти на уступки покупателям, в том числе массово запустив скидочные компании.Средний размер дисконта к концу года составляла 15-20%, а максимальный – беспрецедентные 35%.Сейчас в жилых комплексах внутри МКАД до 39% лотов в новостройках предлагаются со скидкой. В Новой Москве дисконт действует примерно на каждую четвертую квартиру.