В последнее время он возглавлял Вяткинское сельское поселение.

Главой администрации Судогодского района избран Валерий Сафонов. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.На финальном этапе конкурса рассматривались две кандидатуры: ио руководителя района Валерий Сафонов и директор АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» Николай Зацепин. Претенденты представили депутатам программу развития муниципалитета. Народные избранники единогласно поддержали Валерия Владимировича.Он родился в 1977 году в Гороховце. Имеет три высших образования. До нового назначения чиновник возглавлял Вяткинское сельское поселение.