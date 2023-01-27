Поклонники переживают за 6-ти летнюю дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

Поклонники переживают за 6-ти летнюю дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.И хотя бракактеров сериала "Закрытая школа" Агаты Муцениеце и Павла Прилучногораспался, бывшим супругам приходится общаться. У них подрастают двоенаследников — 10-ти летний Тимофей и 6-ти летняя Мия. И мама, и папа стараютсяпроводить как можно больше времени с детьми, однако после распада семьи делатьэто намного сложнее.Агата Муцениеце часторассказывает про характер своей дочери. По ее словам, Мия — очень нежный ичувствительный ребенок. При этом, девочка не закрывается в себе и легко идет наконтакт. Однако, поклонники бьют тревогу — почему у девочки всегда грустный взгляд?Бывшая жена ПавлаПрилучного часто снимает Мию за каким-то занятием, которое она делает ссерьезным лицом. Именно поэтому кажется, будто девочка редко улыбается. Зато вовремя недавней поездки в Дубай дочь Агаты Муцениеце проявила другую сторонухарактера — упрямство и истерики. Девочка не хотела менять одежду на прогулках,поэтому весь отпуск провела в одной футболке и шортах.Агата Муцениеце спонимаем относится к детским выходкам. Она старается сохранять особую связь сдетьми, пока они маленькие. По словам актрисы, детей нужно обнимать и целовать,ведь совсем скоро они перестанут соглашаться на "нежности" сродителями.