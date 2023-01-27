Фрунзенский районный суд рассмотрел уголовное дело известного владимирского афериста, 36-летнего Ильи Чемоданова и признал его виновным в 38 эпизодах мошенничества на общую сумму почти в 61

Фрунзенский районный суд рассмотрел уголовное дело известного владимирского афериста, 36-летнего Ильи Чемоданова и признал его виновным в 38 эпизодах мошенничества на общую сумму почти в 61 млн рублей. Судя по информации из интернета, некий Илья Чемоданов изучал юриспруденцию по Владимирском педагогическом университете. Молодой человек с таким же именем и фамилией тогда увлекался и творчеством. Даже