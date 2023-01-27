Рената Литвинова стала героиней трогательного интервью.

Рената Литвинова стала героиней трогательного интервью.56-летняя актрисаи кинорежиссер Рената Литвинова сейчас живет в Париже. Как и многие другиезвезды, она приняла решение уехать из России в начале прошлого года. Своейновой жизнью она делится в своих социальных сетях. А еще, как выяснилось,актриса ходит и на разные интервью.В Сети распространилсяролик, где утонувшая в слезах Рената Литвинова говорит о семье и о родной маме.Близкие люди не смогли или не захотели покинуть свою страну, поэтому теперь уженщины нет возможности постоянно проводить с ними время."У меня тамживет мама. Там есть очень много людей, которых я люблю", — делится Литвинова.На вопрос ведущегоо поездке в Россию Рената не смогла ответить. Некоторые поклонники предположили,что так Литвинова проверила ситуацию — как реагирует публика на разговоры овозвращении.Другая же частьпоклонников резко всполошилась от таких слов. Некоторые комментаторы оставилисвое жесткое мнение под видео, показав свое настоящее лицо. Пока актриса иблизкая подруга певицы Земфиры никак не прокомментировала такую общественнуюреакцию."Вот, мамаживет "там", а ты маму свою бросила... как собаку ненужную", — написалнеизвестный подписчик Ренаты Литвиновой.