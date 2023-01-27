Рената Литвинова стала героиней трогательного интервью.
Рената Литвинова стала героиней трогательного интервью.
56-летняя актриса
и кинорежиссер Рената Литвинова сейчас живет в Париже. Как и многие другие
звезды, она приняла решение уехать из России в начале прошлого года. Своей
новой жизнью она делится в своих социальных сетях. А еще, как выяснилось,
актриса ходит и на разные интервью.
В Сети распространился
ролик, где утонувшая в слезах Рената Литвинова говорит о семье и о родной маме.
Близкие люди не смогли или не захотели покинуть свою страну, поэтому теперь у
женщины нет возможности постоянно проводить с ними время.
"У меня там
живет мама. Там есть очень много людей, которых я люблю", — делится Литвинова.
На вопрос ведущего
о поездке в Россию Рената не смогла ответить. Некоторые поклонники предположили,
что так Литвинова проверила ситуацию — как реагирует публика на разговоры о
возвращении.
Другая же часть
поклонников резко всполошилась от таких слов. Некоторые комментаторы оставили
свое жесткое мнение под видео, показав свое настоящее лицо. Пока актриса и
близкая подруга певицы Земфиры никак не прокомментировала такую общественную
реакцию.
"Вот, мама
живет "там", а ты маму свою бросила... как собаку ненужную", — написал
неизвестный подписчик Ренаты Литвиновой.