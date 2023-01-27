Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил $594,6 млрд.

Международные резервы РФ на 20 января 2023 года составили $594,6 млрд, увеличившись за неделю на 0,4% (или на $2,6 млрд), говорится в сообщении Банка России."Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил 594,6 млрд долларов, увеличившись за неделю на 2,6 млрд долларов, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки", - отмечается в сообщении.По данным на 13 января, международные резервы составляли $592 млрд.Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.