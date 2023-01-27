Минздрав Владимирской области дал комментарии по поводу закрытия отделения скорой помощи в поселке...

Минздрав Владимирской области дал комментарии по поводу закрытия отделения скорой помощи в поселке Вольгинский.В областном министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию с закрытием отделения скорой помощи в поселке Вольгинский Петушинского района. Оно перестало работать с 1 января этого года.Напомним, что медицинское обслуживание населенного пункта, в котором работают несколько крупных фармацевтических предприятий, было возложено на Федеральное медико-биологическое агентство России. В настоящий момент скорую медпомощь жителям Вольгинского оказывают сотрудники Петушинской ЦРБ, и люди жалуются, что время ожидания бригады может достигать четырех часов и больше.В Вольгинском побывал руководитель регионального Минздрава Артём Осипов. Он сообщил, что на следующей неделе запланирована встреча с руководством федерального агентства и областные чиновники намерены попросить федеральных коллег поддержать местную клинику. Также в настоящий момент рассматривается возможность полной передачи клиники в ведение центральной районной больницы.Артем Осипов, министр здравоохранения Владимирской области:- Мы договорились, что на будущей неделе у нас в Министерстве здравоохранения Владимирской области мы встречаемся с руководителем клиники "Решма" - головное учреждение располагается в Ивановской области, предварительная договоренность такая есть. Одновременно мы со своей стороны направили запрос в Федеральное медико-биологическое агентство, чтобы они подтвердили порядок действий, который определен клиникой "Решма", здесь, на месте. Постараемся выработать дорожную карту, как нам повысить доступность скорой медицинской помощи на этой территории.