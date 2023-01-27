Прокуроры выявили недостатки в содержании и оборудовании снегосвалок.

В Суздале на главу города Сергея Сахарова завели дело за нарушения при уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.На территории древнего поселения есть три места для складирования снежных масс. В результате проверки выяснилось, что на площадках отсутствует водонепроницаемое покрытие, а также обваловка сплошным земляным валом. Все это может привести к загрязнению земли и причинению ущерба окружающей среде.Прокурор через суд требует обязать мэрию Суздаля привести снегосвалки в порядок. На руководителя муниципалитета возбуждено административное дело о нарушении санитарных норм.