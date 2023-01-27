На обледеневших улицах Владимира получают травмы до 100 человек в день Улицы Владимира, покрытые...

На обледеневших улицах Владимира получают травмы до 100 человек в деньУлицы Владимира, покрытые толстым слоем льда, прибавили работы травматологам. По сравнению с прошлой зимой число пострадавших увеличилось.О "зимней статистике" сегодня рассказал главный врач больницы скорой помощи Анатолий Уколов. Большинство владимирцев за помощью обращаются сами, прежде всего - с ушибами и переломами.Чтобы защитить себя от падения, врачи призывают смотреть под ноги, совершенствовать обувь с помощью шипов, и носить свободную одежду которая не сковывает движений. Также, врачи советуют без острой надобности не покидать дом пожилым людям. Из-за возраста они особенно рискуют получить серьезные травмы при падении.Анатолий Уколов главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Владимира:- Если у нас в норме, в кавычках в норме, обращается пациентов в сутки всего, со всей патологией не только с травмами, ну порядка пятидесяти в травмпункт, то сегодня было семьдесят семь. За прошедшие сутки. До этого доходило больше ста, такое было действительно но сегодня идет снижение.