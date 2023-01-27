Зачем королеве Ленкома Инне Чуриковой нужна была помощь экстрасенсов?

Зачем "королеве" Ленкома Инне Чуриковой нужна была помощь экстрасенсов?79-летняя Инна Чуриковаскончалась после продолжительного лечения. Упав со сцены, женщина сломала себенесколько ребер и других костей. Кроме этого, говорят, что у актрисы передсмертью нашли новообразования в голове. Прощание с Чуриковой состоялось вМоскве, на церемонии были муж, сын, многочисленные коллеги и поклонники.Практически 50лет своей жизни Инна Михайловна посвятила театру Ленком. Несмотря на такойдолгий срок службы, актриса сыграла в нем всего 15 ролей. Зато в полной мере онареализовалась в фильмах и спектаклях супруга Глеба Панфилова. После одной изтаких ролей ей даже пришлось поработать с потусторонними силами. Сама актрисане справлялась.В спектакле"Аудиенция" Инна Чурикова сыграла английскую королеву. Для этого ейпришлось изучить и биографию главы британской монархии, и все ее привычки.После этого Чурикова не могла спать — Елизавета II стояла у нее перед глазами."Хочу ли вследующей жизни стать королевой? У меня для этого нет необходимых качеств",— призналась Чурикова.И королеваБритании, и "королева" Ленкома ушли спокойно и мирно. Память Инны Чуриковойостанется не только в кругу семьи и близких друзей, но и в сердцах тысячи зрителей.