Прокуратура Суздаля возбудила административное дело против главы администрации города.
Обнаружены...
Прокуратура Суздаля возбудила административное дело против главы администрации города.
Обнаружены грубые нарушения санитарных правил содержания площадок для складирования снега.
Об этом 27-го января сообщили на официальном сайте надзорного ведомства. В трех местах складирования снега отсутствует водонепроницаемое покрытие, а также «обваловка сплошным земляным валом».
Известно, что подобные нарушения могут привести к загрязнению земельного участка, а также причинению вреда окружающей среде, экологии города.
Как итог: в суд было направлено исковое заявление об обязании администрации Суздаля привести площадки для складирования снега в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил.
Возбуждено дело в отношении главы администрации Суздаля об "административном правонарушении".
Фото: pxfuel.com