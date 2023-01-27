Прокуратура Суздаля возбудила административное дело против главы администрации города. Обнаружены...

Прокуратура Суздаля возбудила административное дело против главы администрации города.Обнаружены грубые нарушения санитарных правил содержания площадок для складирования снега.Об этом 27-го января сообщили на официальном сайте надзорного ведомства. В трех местах складирования снега отсутствует водонепроницаемое покрытие, а также «обваловка сплошным земляным валом».Известно, что подобные нарушения могут привести к загрязнению земельного участка, а также причинению вреда окружающей среде, экологии города.Как итог: в суд было направлено исковое заявление об обязании администрации Суздаля привести площадки для складирования снега в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил.Возбуждено дело в отношении главы администрации Суздаля об "административном правонарушении".Фото: pxfuel.com