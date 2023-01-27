Мэрия города предлагает альтернативный объезд через улицы Васильевской, Толстого, Стромынки и Ивановской заставы.

В Суздале до конца сентября мост через реку Мжара закроют на капремонт. Подрядчик приступит к работам в феврале.Сооружение на улице Ленина будет недоступно для проезда машин с 1 февраля по 30 сентября. Мэрия города предлагает альтернативный объезд через улицы Васильевской, Толстого, Стромынки и Ивановской заставы.«Въезд со стороны Владимира будет перекрыт полностью. Просим заранее выбирать пути объезда», - резюмировали в горадминистрации.