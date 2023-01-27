В Госдуме прошел круглый стол «Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные...

В Госдуме прошел круглый стол «Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества».Сегодня в стенах Госдумы говорили об общих задачах общества, власти и церкви для поддержки армии. Специальную военную операцию называли не иначе, как священной войной за Русский мир и будущее многонациональной России. Обсуждали роль священнослужителей в войсках, их статус. Говорили о мощных духовных вызовах со стороны безбожников, сатанистов и язычников, неонацистов, носителей псевдопрогрессивной западной культуры.В Госдуме в рамках традиционных Рождественских парламентских встреч прошел круглый стол «Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества». Организаторы круглого стола — Комитет Госдумы по развитию гражданского общества и Комитет Госдумы по обороне совместно с двумя Синодальными отделами Московской Патриархии.«Идет война. Наши бойцы на передовой должны знать, что мы с ними, тоже боремся за страну, как можем приближаем победу. Нашим бойцам нужны духовные наставники. В окопах нет неверующих, там все живут с молитвой. Сегодня до конца не урегулирован статус священников в войсках и на флоте. Есть разные точки зрения. Но нет времени на бюрократию. Этот вопрос надо решать. Определять правовой статус священнослужителей, давать им гарантии, аналогичные военнослужащим — участникам СВО. Давать гарантии семьям погибших священников. Нами, совместно с Комитетом по обороне, принято решение о создании на площадке Госдумы специальной рабочей группы, чтобы ускорить решение этих вопросов», — заявила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.Об истории военного духовенства в России высказался глава Комитета по обороне Андрей Картаполов. Испокон веку священники были рядом с воинством, укрепляли боевой дух, совершали обряды. Сегодня, когда на Россию движется «поганая орда», называемая Западом, этот опыт очень востребован.Представитель Министерства обороны РФ, начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Олег Веселков рассказал о работе священников как помощников командиров по работе с верующими. В армии также есть опыт заключения кратковременных контрактов со священниками. Их условия приравнены к условиям военнослужащих.Однако, по мнению игуменьи Ксении (Чернега), руководителя Правового управления Московской Патриархии, временные решения, оперативно найденные Минобороны и Минтрудом России и закрепленные в подзаконных актах, вызывают большие вопросы. Они противоречат ряду ключевых принципов. Церковь отделена от государства, священнослужитель не может состоять на государственной службе, у него должна сохраняться своя церковная иерархия подчинения.Эти противоречия предстоит решить создаваемой на площадке Госдумы новой рабочей группе.В работе круглого стола принял участие председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. Он поддержал мнение о том, что для представителей основных конфессий необходимы социальные гарантии на время их нахождения в зоне СВО, а также право на социальную поддержку священников и членов их семей в случае ранения и гибели.В дискуссии приняли активное участие зампред Госдумы Анна Кузнецова, зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества, Герой России Владимир Шаманов, сенатор Владимир Чижов, генерал-полковник, генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Валерий Баранов, Герой Советского Союза, воин-афганец, ставший монахом, инок Киприан (Бурков), архимандрит Иоанн из ЛНР. Выступили муфтий, председатель Духовного управления мусульман Чечни Салах Межиев, Митрополит Русской православной старообрядческой Церкви Корнилий, представитель буддистов — дид Хамбо лама Даши-Нима Содномдоржиев, глава российский пятидесятников Сергей Ряховский и другие.Самым эмоциональным стало выступление непосредственного участника спецоперации, военнослужащего 1-го армейского корпуса ДНР Рафи Абдул Джабара. Он получил на Донбассе тяжелое ранение, лишился ног. Он рассказал, как на фронте солдаты обматывают себя молитвами, как спасают жизни друг другу. И он много раз повторил: «Бойцам на передовой нужны «поводыри», то есть священники. Да, мы стреляем, мы смотрим смерти в глаза, но мы как дети. Без духовного поводыря на фронте не прожить».Проблемные вопросы, поднятые на круглом столе, будут решаться оперативно, с участием всех сторон, пообещала глава профильного комитета Ольга Тимофеева.Тема спецоперации и защиты российских духовных ценностей была сегодня главной и на пленарном заседании Парламентских встреч. Оно прошло с участием Председателя Госдумы Вячеслава Володина и предстоятеля РПЦ, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/178204