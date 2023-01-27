Одно из важных решений касалось школьной продлёнки. О перспективах продлённого дня в школах...

Одно из важных решений касалось школьной продлёнки. О перспективах "продлённого дня" в школах региона - Мария Платанюк.Продлёнка возвращается. Причем, именно в советском формате. Хорошо известном и эффективном. Вопрос его возрождения во Владимирской области еще до начала учебного года поставил губернатор Александр Авдеев. Отметив, продленки нужно переориентировать. С присмотра на дополнительное образование. Задача- не просто выучить уроки "на завтра". Продлёнка- это прежде всего кружки и секции. Сейчас в школах региона продлёнки формируются по заявлению родителей. И с учётом возможностей самих школ. Где-то таких групп нет вовсе. А продлёнка "вне школы" не всем семьям по карману. Изменить ситуацию поможет новый областной закон о дополнительном финансировании групп продлённого дня.Елена Лаврищева, депутат Законодательного Собрания Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Проект представляет региону право , право, а не обязанность финансирования дополнительного групп продлёного дня в образователбных учреждениях. Закон полезный. Это хорошо забытое старое.Свой вклад в дело сбережения бюджета вносит и Счетная палата. Речь не только об экспертной оценке законопроектов. Только в прошлом году их рассмотрено 160. Счетная Палата регулярно ведёт аудит предприятий. Пример приводит председатель ЗС Владимир Киселёв. Владимирское карьероуправление было, что называется "посчитано". С 2019-ого госпредприятие по каким-то причинам пошло в минус. Начав в убытка в 2 миллиона, 2 года спустя поставило антирекорд- минус 25 миллионов.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области ( фракция "Единая Россия"):- Сейчас правохранительные органы работают по этому вопросу, изучают, почему так произошло. Пришёл руководитель, сразу убыток- в течение трёх лет. И нового руководителя Александр Александрович Авдеев назначил в 2022-ом году и сразу прибыль за 22-ой год. Около 80 миллионов рублей. Счётная Палата позволяет решать такие вот очень серьёзные вопросы.На заседании ЗС депутаты продлили срок полномочий Ольги Осадчей. Аудитора контрольного органа. 5 лет ее работы подошли к концу. Кандидатуру аудитора Счётной Палаты облпарламент поддержал единогласно.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".