Ущерб превысил 64 тысячи рублей.

В Собинском районе трое азербайджанцев совершили серию дачных краж. Об этом рассказали в прокуратуре области.В декабре 2021 года они обчистили несколько домов садового товарищества «Исток-1» в Колокшанском сельском поселении. В списке похищенного имущества: микроволновка, мультиварка, чайник, радиоприёмник, домкрат, болгарка, самовар, два эмалированных таза, триммер-кусторез, газонокосилка, чугунная печь, инструменты, ведро. Ущерб превысил 64 тысячи рублей.На суде обвиняемые признали свою вину. Двое просидят в тюрьме год и 10 месяцев, а их сообщник заплатит штраф в 150 тысяч рублей.