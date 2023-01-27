В Татьянин день владимирские студенты встретились с губернатором, сыграли в хоккей и скатились с...

В Татьянин день владимирские студенты встретились с губернатором, сыграли в хоккей и скатились с горы.Российское студенчество отметило свой главный праздник - день студента. Во Владимирском Государственном университете он проходил в течение двух дней. Начался со встречи губернатора Александра Авдеева с учащимися. Каким было продолжение - расскажет Кристина Иванова.Это крюк-кошка используется для обезвреживания растяжек...Студенты и молодые ученые демонстрируют новинку инжинирингового центра при ВлГУ. Крюк-кошки отправляются в зону проведения специальной военной операции — это большая помощь нашим бойцам. Александр Авдеев отметил: технологии центра сегодня востребованы в российской экономике.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Поверьте, не везде есть такая материальная база. И здесь, в данном случае, Анзору Михайловичу большое спасибо, потому что созданная лаборатория позволяет, действительно, прикоснуться к современным технологиям, которые востребованы.Встреча губернатора со студентами опорного вуза региона началась с вопросов о личном, о том, как прошли его студенческие годы и как начиналась трудовая деятельность. Глава региона подчеркнул: студентам необходимо активно идти к своим карьерным целям уже сейчас.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Самое главное пожелание взять от этих лет всё самое интересное. Это не только знания. Это еще и дружеские связи, связи с преподавателями, проектные команды. И если этот жизненный этап будет успешным и интересным, он позитивно повлияет на вашу общественную жизнь!Студенческий праздник в университете - это еще и спортивные и интеллектуальные состязания, творческие поздравления. Товарищеский матч по хоккею, соревнования по биатлону и битва умов, где студенты сошлись с преподавателями — каникулы получились насыщенными.День студента в ВлГУ традиционно продолжился на свежем воздухе. Будущие строители, учителя, инженеры, юристы и экологи приходят в себя после сессии - дружной вузовской компанией съезжают с горы и желают в свой главный праздник самого важного...- Всего самого лучшего, хороших оценок, стипендии, сессии, всего самого хорошего!- Счастья!Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Встреча у нас в рамках открытого диалога, будем опять поздравлять, общаться, "сверим часы", у кого какие вопросы, проблемы, и будем дальше работать. Поэтому желаю всем студентам отличных оценок, успехов и удачи во всем.Теплое, неформальное общение с ректором - это тоже традиция ВлГУ. Сегодня вуз - это 20 тысяч студентов из 79 регионов России и из-за рубежа. Большая университетская семья, где важен каждый.Кристина Иванова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"