Почта России ввела новые услуги для жителей некоторых сел и деревень в Вязниковском районе. Так, в Стёпанцево, Лукново и Паустово люди могут измерить на почте артериальное давление, сатурацию (концентрацию кислорода в крови) и температуру.

Почта России ввела новые услуги для жителей некоторых сел и деревень Вязниковского района. Так, в Стёпанцево, Лукново и Паустово люди могут измерить на почте артериальное давление, сатурацию (концентрацию кислорода в крови) и температуру.Медицинские приборы хранятся в «Уголке здоровья». Воспользоваться тонометром, термометром и пульсоксиметром может любой желающий. Есть также связь с медиками, которые, в случае необходимости, окажут первую помощь человеку.Кроме того, в этих отделениях жители могут оформить электронные государственные и муниципальные услуги через личный кабинет, просмотреть вакансии на сайте «Работа в России», посетить портал налоговой инспекции и другие социально значимые ресурсы.«Почта России обновляет свои отделения в глубинке: теперь они станут центром, где можно в комфортных условиях получить комплекс необходимых услуг. Цель, которую преследует государство, это чтобы жители отдаленных уголков России не чувствовали оторванность от цивилизации, чтобы им было доступно все, что требуется для современной жизни», - прокомментировал нововведение депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.