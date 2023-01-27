Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- НеСкорая помощь
Поселок Вольгинский остался без станции...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- НеСкорая помощь
Поселок Вольгинский остался без станции скорой. В чем причина? И какие комментарии дает региональный Минздрав?
- Российское село
Инициатива - движущая сила. Как преображается село Парковый Юрьев-Польского района?
- 8-ая Сталинградская
80 лет победе советских войск под Сталинградом. Владимирский губернаторский оркестр сыграет сегодня Сталинградскую симфонию.