Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - НеСкорая помощь Поселок Вольгинский остался без станции...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- НеСкорая помощьПоселок Вольгинский остался без станции скорой. В чем причина? И какие комментарии дает региональный Минздрав?- Российское селоИнициатива - движущая сила. Как преображается село Парковый Юрьев-Польского района?- 8-ая Сталинградская80 лет победе советских войск под Сталинградом. Владимирский губернаторский оркестр сыграет сегодня Сталинградскую симфонию.