Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Тайна гибели Антова Тайна гибели владимирского депутата...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Тайна гибели АнтоваТайна гибели владимирского депутата Павла Антова. Что могли скрывать сотрудники индийского отеля?- Единственный в РоссииЗнаменитый дом-музей братьев Столетовых во Владимире вновь распахнул двери. Каким стал мемориальный флигель?- 8-ая СталинградскаяВ память о Великом подвиге. К 80-летию победы под Сталинградом владимирский губернаторский оркестр сыграет Сталинградскую симфонию.