Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Тайна гибели Антова
Тайна гибели владимирского депутата...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Тайна гибели Антова
Тайна гибели владимирского депутата Павла Антова. Что могли скрывать сотрудники индийского отеля?
- Единственный в России
Знаменитый дом-музей братьев Столетовых во Владимире вновь распахнул двери. Каким стал мемориальный флигель?
- 8-ая Сталинградская
В память о Великом подвиге. К 80-летию победы под Сталинградом владимирский губернаторский оркестр сыграет Сталинградскую симфонию.