Первое заседание назначено на 7 февраля.

Во Владимире начинается суд над экс-главой «ДСУ-3» по делу о растрате 2,7 млн рублей. Первое заседание назначено на 7 февраля.возбуждено, когда фигурант исполнял обязанности генерального директора предприятия. Стараясь сохранить своё рабочее место во время расследования первого дела (), Головин решил уволить несколько критикующих его заместителей. Он хотел расторгнуть с конкурентами трудовые договоры посредством заключения допсоглашений о выплате «золотого парашюта». По задумке подозреваемого, суммы, указанные в допсоглашении, должны были стимулировать заместителей написать заявление по собственному желанию. Шесть замов директора ГУПа покорно уволились и получили 2,7 млн рублей.«Действия Романа Головина квалифицированы следствием как растрата в крупном размере. Уголовное дело находится на рассмотрении у судьи А. Смирнова. Процесс начнётся 7 февраля в 14 часов», - сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.