Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Владимирец отсудил у департамента ветеринарии 35 тысяч рублей за укус собаки. Об этом сообщает пресс-служба Облсуда.В августе 2021 года на сына истца напала и укусил бездомный пёс. Женщина подала в суд на чиновников, объяснив претензии тем, что именно власти отвечают за отлов бесхозяйных животных.Определяя размер компенсации, суд учёл психологическую травму, которую перенёс мальчик. У него развился невроз в виде постоянного моргания глазами. Ребёнок до сих пор ощущает страх перед собаками. Кроме того, юный пациент прошёл курс антирабического лечения.В результате с департамента взыскано 35 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.