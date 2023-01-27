Во Владимирской области 20 столкнувшихся автомобилей спровоцировали масштабный затор. Накануне на...

Во Владимирской области 20 столкнувшихся автомобилей спровоцировали масштабный затор.Накануне на Южном обходе Владимира произошли множественные ДТП, которые вызвали масштабный автомобильный затор.По предварительной информации ГБДД, на участке дороги с 218 по 220 км в результате сразу нескольких столкновений повреждения получили около 20 автомобилей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области .Информации о пострадавших не поступало.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.Фото https://www.pxfuel.com/en