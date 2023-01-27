Во Владимирской области фермер оштрафован за выпас коз на кладбище. Об этом сообщила...

Во Владимирской области фермер оштрафован за выпас коз на кладбище.Об этом сообщила административная комиссия Селивановского района.Осенью прошлого года на безнадзорное стадо пожаловалась местная жительница:и «Ходят по могилам, поедают живые цветы, оскверняют святое! Кто несёт ответственность за такую халатность? Хозяева коз разводят руками, ссылаясь на отсутствие забора.»"16 октября 2022 года в 10 часов 00 минут, гражданин «Х», являясь владельцем домашней скотины, осуществил ее бесконтрольный выпас на территории центрального кладбища в п. Красная Горбатка Селивановского района, в общественном месте, не предназначенном для выпаса скотины", - юыло зафиксировано в официальном протоколе.Таким образом было установлено нарушение «Правил чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования городское поселение пос. Красная Горбатка, надлежащему содержанию расположенных на них объектов».Хозяин коз признан виновным и оштрафован.Фото и видео ТГ Горбатка.ру/лит