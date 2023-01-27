Во Владимирской области собственник заплатит за травмы, полученные женщиной на скользкой...

Во Владимирской области собственник заплатит за травмы, полученные женщиной на скользкой лестнице.Выходившая из владимирского интернет-магазина посетительница упала на скользкой лестнице при выходе из здания и получила средней тяжести телесные повреждения, сообщает пресс-служба владимирских судов.Она предъявила иск к собственнику помещения, в котором находился пункт выдачи заказов. Но тот отказался, указав, что проблемная лестница относится к общему имуществу многоквартирного дома.Однако суд постановил, что лестница, на которой произошло падение, предназначалась для обслуживания входа только в нежилое помещение ответчика и не относилось к общему имуществу. Поэтому требования истца признал обоснованными и удовлетворил.Судом апелляционной инстанции без изменения.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos