Во Владимирской области судебные приставы взыскали с молочной фермы 400 тысяч рублей Кольчугинское...

Во Владимирской области судебные приставы взыскали с молочной фермы 400 тысяч рублейКольчугинское предприятие по производству сырого молока было оштрафовано региональным Управлением Россельхознадзора за невыполнение обязанностей по рекультивации земель.Из-за задержки с оплатой штрафа, судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении 6 транспортных средств (спецавтомобили, грузовики, легковые автомобили). И постановление об обращении взыскания на банковские счета должника.Вскоре штраф и исполнительский сбор были принудительно взысканы с расчетного счета предприятия в полном объёме, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области .Фото https://www.pxfuel.com/en