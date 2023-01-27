Депутаты ЗакСобрания Владимирской области в первом чтении проголосовали за административную ответственность при нарушении правил содержания домашних животных. Это касается выгула

Депутаты ЗакСобрания Владимирской области в первом чтении проголосовали за административную ответственность при нарушении правил содержания домашних животных. Это касается выгула питомцев. Дополнительные требования к содержанию животных описаны в постановлении, которое в ноябре прошлого года выпустил департамент ветеринарии. Они вступят в силу в марте этого года и будут действовать в течение 6 лет. «Что у нас