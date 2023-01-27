Закон принят депутатами ЗС.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили закон о праве региона выделять бюджетные деньги на создание продлёнок. Документ поддержан единогласно.«Продленка всегда была спасением для родителей. Они знали, что ребёнок сыт, погулял и выучил уроки. Сейчас этого не хватает. Цель - помочь городам и районам наладить работу школьных групп продленного дня. Они должны быть доступными и полезными. Мамы и папы смогут не беспокоиться о том, чем занят ребенок, пока они работают», – подчеркнула председатель комитета по образованию ЗС Елена Лаврищева.Добавим, что дети участников СВО имеют приоритетное право зачисления в группы продлённого дня. На время спецоперации семьи военных, находящихся на передовой, освобождаются от платы за неё.