Совершено 43 преступления.

За неделю жители Владимирской области перевели мошенникам 18 млн рублей. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.«Здравствуйте, я из полиции, ваш сын стал виновником ДТП... », «вас беспокоит служба безопасности банка, на вас хотят оформить кредит... », «добрый день, предлагаем возможность дополнительного заработка... ». Именно с этих слов начинается 99% телефонных разводов на деньги. Большинство людей давно изучило схемы работы аферистов, но владимирцы до сих пор попадаются на удочку злоумышленников.За 7 дней в регионе совершено 43 дистанционных преступления на сумму 18 млн рублей. Перечислим лишь некоторые из них.Жительнице Владимира позвонил незнакомец, который предложил перевести деньги на безопасный счет. В результате - минус два миллиона рублей. В Александрове женщина, выслушав аналогичную историю, перевела на 100 тысяч меньше, но от этого не легче. Сбережения потеряны. А вот ковровчанке пообещали дополнительный заработок, но в результате она лишилась 850 тысяч рублей.Есть и положительные примеры, когда неравнодушные граждане уберегли потенциальных жертв от финансовых потерь. Менеджер салона заподозрила неладное, когда клиент, не выпуская из рук мобильный телефон, просил помочь с переводом 500 тысяч рублей. Сотрудница вызвала участкового. Полицейский убедил не совершать сомнительную транзакцию. Сотрудник одного из банков сберёг клиенту 1,8 млн рублей. Девушка пришла в отделение и пыталась оформить кредит, постоянно посматривая на дисплей гаджета. Итог - тот же. Звонок, полиция, беседа, просветление.МВД хоть и занимается профилактикой такого рода преступлений, но каждого не убережешь. В стотысячный раз напоминаем, что нельзя передавать неизвестным свои личные данные, давать взятки псевдогаишникам и никакая служба безопасности банка вам никогда не позвонит.