Певица поселилась в Испании.

Певица поселилась в Испании.Звезды российской эстрады Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже десять лет. Семья считается одной из самых крепких и образцовых в мире отечественного шоу-бизнеса. Пара не только активно занимается творчеством, но и воспитывает совместную наследницу, дочь Амелию.И Юлия Ковальчук, и Алексей Чумаков считаются довольно востребованными певцами. Весь прошлый год они активно выступали, а на праздниках решили отдохнуть. Певцы вместе с дочкой сбежали из России на каникулы.Изначально они загорали на знойных пляжах Мальдивских островов, потом перебрались в Испанию. Юлия Ковальчук, которая довольно активно делятся событиями из жизни с подписчиками, разумеется, не упустила момент.Она рассказала в социальных сетях, как отдыхает за границей. певица также публиковала фотографии испанских хором. особое внимание привлек пол с покрытием из крупной мраморной плитки. По нему можно прийтись до балкона с более теплым деревянным полом.С просторного балкона Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков могут наблюдать на живописными пейзажами Испании. Певица показала момент заката, когда последние лучи солнца освещали пляж, пальмы и водную гладь.Кроме того, она поделилась снимком из кухни. Певица стояла с тарелкой блинов. Видимо, встала пораньше, чтобы накормить Алексея Чумакова и наследницу. Юлия Ковальчук подчеркнула, что улыбающаяся семья – это "женское счастье".