Жителей Владимирской области ожидают длинные февральские выходные.
Небольшие каникулы ко Дню...
Жителей Владимирской области ожидают длинные февральские выходные.
Небольшие каникулы ко Дню защитника Отечества период начнутся с 23-го февраля - это четверг.
С учетом переноса выходных дней 24 февраля также будет нерабочим.
Напомним, в соответствии с Постановлением Правительства выходной на 24 февраля перенесен с 1-го января.
Следом идут выходные — суббота и воскресенье. Таким образом россияне отдохнут четыре дня подряд: 23, 24, 25 и 26-го февраля.
Фото https://www.pxfuel.com/