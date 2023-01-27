Жителей Владимирской области ожидают длинные февральские выходные. Небольшие каникулы ко Дню...

Жителей Владимирской области ожидают длинные февральские выходные.Небольшие каникулы ко Дню защитника Отечества период начнутся с 23-го февраля - это четверг.С учетом переноса выходных дней 24 февраля также будет нерабочим.Напомним, в соответствии с Постановлением Правительства выходной на 24 февраля перенесен с 1-го января.Следом идут выходные — суббота и воскресенье. Таким образом россияне отдохнут четыре дня подряд: 23, 24, 25 и 26-го февраля.Фото https://www.pxfuel.com/