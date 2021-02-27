Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В 03-21 27 февраля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном жилом доме по адресу: Камешковский район, с. Гатиха, ул. Рабочая д.11.-На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего обнаружения и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений кровля дома горела по всей площади, - сказано в сообщении ведомства.Пожарные ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области