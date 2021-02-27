Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 129 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 27 295 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (31 новый

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 129 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 27 295 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (31 новый пациент за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (18 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (17 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: