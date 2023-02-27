Арина Фурманова из Владимирской области выиграла первенство России по самбо. С 22-го по 27 февраля...

Арина Фурманова из Владимирской области выиграла первенство России по самбо.С 22-го по 27 февраля в Казани проходило Первенство Росии по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет.В соревнованиях приняли участие более 700 участников, 150 тренеров из 76 регионов Российской Федерации. Лучшие самбисты страны боролись за право выступить 18-24 апреля 2023 года на Первенстве Европы в Израиле.Арина Фурманова из Карабаново выиграла первенство России. Наша спортсменка выступала в весовой категории 41 кг. Обойдя 29 человек, она победила в финальной схватке всего за 20 секунд.Фото: официальный telegram-канал Правительства Владимирской области