Банки России предлагают снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе с 1,4 миллиона рублей до 300-600 тысяч рублей. Мы считаем, что СБП (Система быстрых платежей) должна быть еще ..

Банки России предлагают снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе с 1,4 миллиона рублей до 300-600 тысяч рублей. "Мы считаем, что СБП (Система быстрых платежей) должна быть еще более доступной для населения, и в лимит 200-300 тысяч рублей в месяц будет укладываться абсолютное большинство клиентов", — цитирует представителя ВТБ .Напомним, ранее ЦБ РФ предлагал ввести ограничения до 1,4 миллиона рублей в день.