На востоке российской столицы загорелся двухэтажный склад. По данным , площадь возгорания — 10 на 20 метров. Кроме того, произошло обрушение крови на площади 20 квадратных метров. Площадь ..

На востоке российской столицы загорелся двухэтажный склад. По данным , площадь возгорания — 10 на 20 метров.Кроме того, произошло обрушение крови на площади 20 квадратных метров. "Площадь пожара уточняется, горит одноэтажный склад с металлическими конструкциями, по пострадавшим информация не поступала", — заявили в МЧС.