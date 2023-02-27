Следующий товарищеский матч «Торпедо» состоится во Владимире 3 марта в 12 часов. В гости к владимирцам приедет ФК «Балашиха».

Во Владимире 25 февраля «Торпедо» и «Муром» провели второй контрольный матч, который также как и первый завершился с ничейным результатом - 2:2.Счёт в первом тайме открыл торпедовец Максим Поляков. Перед перерывом Юрий Першин сравнял его. После 15-минутного отдыха чёрно-белые вновь вышли вперёд, но нападающий из Казахстана Байжан Маделхан принёс муромлянам ничью.Во время послематчевой пресс-конференции тренеры обеих команд посетовали на большое количество заболевших, что помешало освежить игру.Следующий товарищеский матч «Торпедо» состоится во Владимире 3 марта в 12 часов. В гости к владимирцам приедет ФК «Балашиха».Напомним, что первенство второй лиги возобновится 2 апреля.