Во Владимире выписан крупный штраф компании ООО «ВМТ», замешанной в корупционномм скандале 2019 года с руководством Красного креста. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По

Во Владимире выписан крупный штраф компании ООО «ВМТ», замешанной в корупционномм скандале 2019 года с руководством Красного креста. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, руководитель «ВМТ» вместе с бывшими главврачом Евгением Яскиным и его заместителем Александром Певуновым заранее составляли документы для аукционов на поставку медоборудования. Заданные параметры практически гарантировали компании право