Во Владимире прошел мастер-класс для отцов особенных детей. Быть папой - забота и труд. В...

Во Владимире прошел мастер-класс для отцов особенных детей.Быть папой - забота и труд. В социально- реабилитационном центре для несовершеннолетних во Владимире прошел мастер-класс для отцов особенных детей. Мужчин обучают тонкостям воспитания и оказывают психологическую поддержку. Подробности - в нашем сюжете.Клуб "Папа особенного ребенка" функционирует во Владимире уже полгода. Постоянных резидентов около 15. Однако их количество постоянно растет. Заседания клуба носят прикладной характер. Родителям помогают не только с теоретической подготовкой в вопросах воспитания, но и учат их правильному взаимодействию с детьми.Мария Стеблёва,специалист по комплексной реабилитации Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- Мы проводим занятия не только с папами, но и в комплексе- ребенок и папа. Допустим у нас было одно из занятий по технологии тераплей. Мы с детьми, с родителями учили пап играть с детьми. Такие игры, которые нам кажутся простыми, там, ладушки, изначально кажется, что это ладушки, а по правде - это на развитие взаимоотношений.Очередную встречу провели в преддверии праздников. На занятии мужчины делали броши для своих вторых половинок. Чтобы потом научить этому детей. Материал - полимерная глина. Лепка хорошо развивает мелкую моторику, а это в свою очередь положительно сказывается на работе мозга.Сергей Арефьев, папа особенного ребенка: Для разностороннего развития:- Даже вот тот мастер-класс, который проходил сегодня. Ну, наверное, я бы не попал на такое где-то в другом месте. А тут и узнали и попробовали. Получили и эмоциональное удовольствие, и на будущее будем знать чем можно с детьми заняться.Кирилл Прокопенко - отец двоих детей. Занятия посещает недавно. Мужчина говорит: психологическая поддержка которую оказывают сотрудники реабилитационного центра не менее важна, чем практические знания.Кирилл Прокопенко, папа особенного ребенка:- Я третий раз в этом клубе. Мне все очень нравится. Здесь как дома атмосфера- очень теплая,уютная. Здесь тебя выслушают, помогут, направят в очень тяжелой жизненной ситуации.В настоящее время клубы для отцов особенных детей открываются по всей России. Однако для Владимирской области - опыт уникальный. В процесс включаются различные специалисты. Среди них педагоги по сенсорной интеграции, адаптивной физкультуре, логопеды, дефектологи. В программе и выездные мероприятия. Так летом участники клуба планируют отправиться в семейный поход.Александра Лебедикова, Егор Герасимов, Вести-Владимир