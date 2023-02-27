Во Владимире ребята из технопарка Кванториум собирают материалы для изготовления окопных...

Во Владимире ребята из технопарка "Кванториум" собирают материалы для изготовления окопных свечей.Воспитанники детского технопарка "Кванториум" во Владимире решили внести свой вклад в победу. Делают окопные свечи из фольги и жестяных банок. Материала уже не хватает. Боксы для сбора металлических емкостей они хотят поставить во владимирских школах. Репортаж Ольги Яцык.Так готовят поверхность будущего ящика к окрашиванию. Сергей и Арсений обучаются промышленному дизайну в детском технопарке "Кванториум". Сейчас они работают над созданием бокса для сбора жестяных банок. Цели у ребят благородные - помочь природе и военным на фронте.Сергей Малов - учащийся технопарка "Кванториум-33":- В мире очень много загрязнений, связанных с продуктами жизнедеятельности человека, а этот бокс их перерабатывает.Арсений Кундасов - учащийся технопарка "Кванториум-33":- И еще потому, что эти банки пойдут в помощь военным, чтобы они могли приготовить пищу и находиться в окопах со светом.Сам бокс делается из фанеры и выглядит вот так. Жестяные банки, чтобы использовать их для производства окопных свечей, должны быть чистыми. А в этой комнате дети разрабатывали дизайн бокса. В специальном векторном редакторе создают шрифт и передают на лазерный станок. Здесь с помощью направленного луча вырезаются буквы.Ольга Домахина - педагог технопарка "Кванториум-33":Дети делают абсолютно все. То есть все позиции. От ошкуривания, сборки, до подборки фурнитуры, выбора размера текста. Всем очень нравится.Даниил работает над окрашиванием будущего бокса. В технопарке он занимается уже три года и мечтает стать графическим дизайнером. Говорит, что рад, когда любимое дело приносит пользу.Даниил Кузнецов - учащийся технопарка "Кванториум-33":- Мне очень нравится, потому что я хочу помочь военным, чтобы им было легче находиться на фронте.Не менее интересное занятие - литье свеч. Воск плавится и разливается по банкам. Если нужна свеча длительного горения, в банку кладется больше картона, а если для яркого света - больше парафина. Ноу-хау "Кванториума" - использование фольги вместо жестяных банок.Ольга Яцык - По своей прочности банка из фольги ничем не отличается от жестяной. Единственное условие - сохранить ее герметичность. Потому что горячий воск может протечь:- Преподаватели технопарка говорят, что материалов для свечей уже не хватает, поэтому объявили о сборе банок от населения.Екатерина Борисова - методист технопарка "Кванториум-33":- Мы надеемся, что в течение месяца-двух определенное количество таких свечей будет сделано и, по словам нашего руководства, мы готовы передавать это тем людям, которые отвозят гуманитарную помощь.Уже есть два заказа на изготовление боксов. Возможно, скоро их можно будет увидеть в стенах одной из владимирских школ.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир