Появится 100 новых рабочих мест.

Во Владимире в развитие логистического кластера инвестируют 600 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.В 2023 году в промзоне юго-западного района города начнётся строительство второй очереди логистического центра площадью 25 тысяч квадратных метров. Объём вложений достигнет 600 млн рублей. Появится 100 рабочих мест. Проект планируется реализовать до конца 2025 года.Добавим, что ранее компания возвела в городе первое здание логистического комплекса размером свыше 20 тысяч квадратных метров.