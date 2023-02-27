Во Владимирской области появились подробности ДТП с автобусом. Полицейские региона продолжают...

Во Владимирской области появились подробности ДТП с автобусом.Полицейские региона продолжают изучать обстоятельства массового ДТП в Вязниковском районе с участием пассажирского автобуса.Авария произошла возле деревни Лихая Пожня. Очевидцы зафиксировали столкновение 3-ёх легковых автомобилей и газели. Также, судя по кадрам видеорегистратора, лоб в лоб столкнулись фура и пассажирский автобус. "Антилидером" по количеству аварий стал областной центр. В Подслушано Автомобилистов пользователи обсуждают вот это видео с проспекта Ленина. Мужчину, который перебегал дорогу, авто сбило на полном ходу. Нарушитель, как пишут в комментариях, не пострадал. Всего же, как сообщили "Вестям" в ГИБДД, в длинные февральские выходные во Владимире зафиксировано 59 ДТП. 4 из них- с пострадавшими. Произошло 2 наезда на пешеходов. Травмы различной степени тяжести- это общий итог праздничных дней- получили 5 человек.(фото Подслушано Вязники )