По 16 позициям уже готова документация для проведения аукционов.

Во Владимирской области установят 34 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. По 16 позициям уже готова документация для проведения аукционов. Ещё 18 лотов будут выставлены позднее.Во Владимире появится семь новых камер: на улицах - Верхняя Дуброва, Мира, Студеная гора, Пугачёва, Муромской, на проспекте Ленина и возле остановки «Магазин Турист». Один комплекс появится в Гусь-Хрустальном. Оставшиеся - вблизи села Черкутино, а также на трассах «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики», «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» и «Владимир – Улыбышево – Коняево».