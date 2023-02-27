Житель Владимирской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса. В Вязниковском...

Житель Владимирской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса.В Вязниковском районе завершено расследование уголовного дела, участником которого стал 60-летний местный житель.Мужчина, как сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области, незаконно вырубил березы на участке (1,88 кубометров) между районными деревнями Бурково и Ям.«Потерю» обнаружили представители Вязниковского лесничества в октябре 2022-гогода.Известно, что обвиняемый был задержан вскоре после поступившего в полицию заявления. Правда, мужчина всё равно вернулся в лес. Его цель была — заготовка дров.Отмечается, что ущерб, причиненный государственному лесному фонду, превысил 39 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд.Фото: pxfuel.com