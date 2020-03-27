Российский рубль стойко держит оборону по отношению к доллару и евро. Колебания цены на нефть уже не оказывают столь существенного влияния на котировки как прежде. Накануне баррель ..

Российский рубль стойко держит оборону по отношению к доллару и евро. Колебания цены на нефть уже не оказывают столь существенного влияния на котировки как прежде.Накануне баррель "черного золота" впервые за неделю подорожал до 30 долларов, после чего рубль укрепился к западным валютам. .Однако сегодня бочка нефти вновь стоит около 26 долларов, но обратного снижения российской валюты не произошло. Официальный на 27 марта 2020 года составляет 78,72 за доллар и 85,96 за евро.